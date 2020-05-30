صفحات الفنانين تتحول إلى دفتر عزاء

سيطرت حالة من الحزن على الوسط الفنى بعد إعلان خبر وفاة الفنان حسن حسنى، وقام عدد من الفنانين بنعى حسن حسنى عبر حساباتهم الخاصة على مواقع التواصل الاجتماعى.

ونعى الزعيم عادل إمام الفنان الراحل، الذى شاركه فى عدد من الأفلام السينمائية.

ونشر عادل إمام على صفحته بموقع «فيس بوك» صورة تجمعهما من أحد الأفلام، وعلق عليها: «وداعاً الفنان الكبير حسن حسنى».

ونعت الفنانة عبلة كامل، «حسن حسنى»، وكتبت عبر حسابها الشخصى على موقع «تويتر»: «ألف رحمة ونور عليك يا عم حسن.. إنا لله وإنا إليه راجعون».

يذكر أن الفنان الراحل حسن حسنى كان أحد أكبر الداعمين لجيل كامل من الشباب فى بداية حياتهم الفنية، لذا حرص عدد كبير منهم على نعى الفنان الراحل، مؤكدين شعورهم بالصدمة فور إعلان خبر وفاته، وكتب الفنان محمد هنيدى عبر حسابه الخاص على «فيس بوك» بعدما نشر صورة تجمعهما: «وجعت قلبى يا عم حسن.. إنا لله وإنا إليه راجعون».

ونشر الفنان أحمد السقا صورة عبر حسابه على «فيس بوك» وعلق عليها قائلاً: «هتوحشنا يا عمنا.. ربنا يرحمك يا رب».

ونشر آسر ياسين صورة للفنان حسن حسنى عبر «فيس بوك» وعلق عليها قائلاً: إنا لله وإنا إليه راجعون.. الله يرحمك يا عم حسن يا جميل يا مبدع يا طيب يا صاحب السيرة الطيبة».

ونعى شريف منير الفنان الراحل حسن حسنى من خلال الاستعانة بإحدى جمل مسرحية جمعتهما معاً، هى «حزمنى يا»، والتى قدماها فى التسعينات، حيث نشر «شريف» صورة للنجم الراحل عبر حسابه الشخصى بـ«إنستجرام»، معلقاً: «رحمة الله عليك يا أستاذى الكبير.. الله يرحمك يا زواوى يا أبويا وأخويا».