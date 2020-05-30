أكد الدكتور طارق رحمي، محافظ الغربية على التصدي بكل حزم وحسم لكافة أشكال التعديات على أراضي أملاك الدولة أو الأراضي الزراعية، وكذلك حالات البناء المخالف.

وأوضح عادل داوود رئيس حي أول طنطا، أنه تم إحالة 20 مخالفة بناء في حي أول طنطا للنيابة العسكرية، وذلك استمرارًا لتوجيهات الدكتور طارق رحمي، محافظ الغربية باستمرار تنفيذ الحملات المكبرة لضبط البناء العشوائي المخالف للقانون.

وأضاف "داوود"، انه تم إزالة فورية للدور تاسع علوي على مساحه 130 امتداد شارع النادي من السريع، من خلال الحملة المكبرة التي تم تنفيذها اليوم بنطاق الحي.