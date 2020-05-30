تركيا تسجل 983 إصابة..و26 وفاة جديدة بكورونا

تراجعت حصيلة الإصابات اليومية بوباء كورونا المستجد "كوفيد 19" في تركيا مجددا إلى مستوى أدنى من 1000، حيث تم رصد 983 إصابة و26 وفاة، مع ارتفاع عدد المتعافين بواقع 1021 حالة، وفقا لما ذكرته قناة"روسيا اليوم" الإخبارية الروسية.

ارتفاع إجمالي الإصابات بالوباء إلى 163103

وأشار وزير الصحة التركي، فخر الدين قوجة، في إحصائية جديدة نشرها اليوم، إلى ارتفاع العدد العام للمصابين بعدوى كورونا المستجد في البلاد خلال الساعات الـ24 الماضية بواقع 983 ليصل إلى 163103 حالات.

وأشار هذا الرقم إلى تراجع طفيف لحصيلة الإصابات اليومية بالفيروس في تركيا مقارنة مع الإحصائيات السابقة، حيث سجلت في البلاد حسب البيانات المنشورة يوم 27 مايو 1035 حالة، وفي 28 مايو 1182، وفي 29 مايو 1141.

وذكر قوجة، أن حصيلة المتوفين جراء الفيروس وصلت إلى 4515 شخصا أثر رصد 26 وفاة جديدة خلال الساعات الـ24 الماضية، بعد أن كان هذا المؤشر في 27 مايو 34 حالة، وفي 28 مايو 30، وفي 29 مايو 28.

وأعلن قوجة، أن عدد المتعافين من الفيروس وصل إلى 126984 شخصا بعد تسجيل 1021 حالة شفاء جديدة، لتصل نسبة المتعافين إلى مستوى نحو 78%.

وأشار وزير الصحة التركي، إلى أن الجهات الطبية أجرت أكثر من مليوني فحص خاص بفيروس كورونا المستجد.

وأصدرت وزارة الداخلية التركية، اليوم، تعميما ينص على تخفيف القيود المفروض بسبب فيروس كورونا المستجد على المرافق والأماكن العامة مثل المطاعم والمقاهي والحدائق وأسواق الملابس والنوادي، حيث سيتم السماح بفتحها لغاية الساعة العاشرة مساء اعتبارا من 1 يونيو المقبل.