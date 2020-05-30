وزير الإعلام يطالب المواطنين بالبقاء في منازلهم

أكد الكاتب الصحفي أسامة هيكل وزير الدولة للإعلام، أن الدولة تسعى للتعامل مع أزمة كورونا بشكل علمي مطالبًا المواطنين بالبقاء في منازلهم.

وقال هيكل خلال مداخلة هاتفية مع الإعلامي أحمد موسى في برنامج "على مسئوليتي" المذاع عبر فضائية "صدى البلد"، إن المصاب الذي يصل للمستشفى يلاحظ أن عائلته بالكامل أصيبت بكورونا: "الملاحظ إن اللي بييجي مصاب بيبجي معاه العيلة كلها".

وأوضح هيكل أن اللجنة الطبية ستجتمع لتقييم الوضع الطبي في مصر وبحث الإجراءات الجديدة خلال الفترة القادمة وبرتوكولات العلاج.

ونفى هيكل ما تردد عن رفع الإجراءات الاحترازية: "البعض متصور إننا فتحنا.. إحنا مفتحناش، رجعنا للحظر اللي كان موجود قبل رمضان وراجعين عشان عجلة الاقتصاد تمشي والناس ميتخربش بيتها".