رئيس حي شرق الإسكندرية تضبط مخالفات بناء وتحيلها للنيابة العسكرية

ضبطت المهندسة سحر شعبان خلال جولتها التفقديةبنطاق الحي، أعمال بناء مخالفة بمدخل قرية أبيس الأولى.

وعلى الفور تم استدعاء وحدة التدخل السريع بالحي بمعداتها، لإيقاف البناء المخالف، والتحفظ على المعدات وأدوات البناء المستخدمة بالموقع.

كما تم ضبط القائمين على الأعمال المخالفة، وتحرير المحاضر اللازمة لتحويلها للنيابة العسكرية، وذلك بناءًا على تعليمات اللواء محافظ الإسكندرية بالتصدي بكل حزم لمخالفات البناء ومنعها في المهد.

يأتي هذا تنفيذًا لقرار اللواء محمود شعراوى وزير التنمية المحلية، بتكليف المحافظين كل فى نطاق اختصاصه بوقف إصدار التراخيص الخاصة بإقامة أعمال البناء أو توسعتها أو تعليتها أو تعديلها أو تدعيمها للمساكن الخاصة، مع إيقاف استكمال أعمال البناء للمبانى الجاري تنفيذها لحين التأكد من توافر الإشتراطات البنائية والجراجات.

وناشد حي شرق جميع القائمين على أعمال البناء بنطاق الحي بإيقاف كافة الأعمال، وإن كان لها ترخيص وذلك لمدة 6 أشهر، مشيرًا إلى اتخاذ الإجراءات القانونية الرادعة في حالة مخالفة القرار.