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محمود مسلم

تحرير 150 محضرا لغير الملتزمين بارتداء الكمامة بالحوامدية

كتب:

سلامة عامر
10:03 م | السبت 30 مايو 2020
تحرير محاضر لغير الملتزمين بارتداء الكمامات بالحوامدية

تحرير محاضر لغير الملتزمين بارتداء الكمامات بالحوامدية

نفذت أجهزة مركز ومدينة الحوامدية بالجيزة، حملة مكبرة بالتنسيق مع إدارة المرور وشرطة المرافق، لتفعيل قرار الحكومة بارتداء الكمامة للمواطنين، حفاظا على الصحة العامة.

وقامت الحملة بتحرير 150 محضرا لغير الملتزمين بالقرار، مع اتخاذ الإجراءات القانونية، بهدف أن تصل الرسالة لجميع المواطنين حول أهمية الالتزام بالإجراءات الوقائية.

وكان اللواء أحمد راشد، محافظ الجيزة، كلف بسحب تراخيص سيارات السرفيس والأجرة التي لا يلتزم سائقوها بارتداء الكمامات، أو في حال السماح للمواطنين بالركوب دون ارتداء الكمامات، ضمن الإجراءات الاحترازية التى اتخذتها المحافظة لمجابهة انتشار فيروس كورونا، بنطاق المحافظة.