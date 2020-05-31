5 إجراءات للتنازل عن عداد الكهرباء من صاحبه لآخر

أعلنت الشركة القابضة لكهرباء مصر أن عداد الكهرباء المركب بالعين لا يجوز نقله إلى عين أخرى حيث إنه يكون خاصا بذات العين المتعاقد على توريد التيار الكهربائي لها، ولكن من الممكن التنازل عنه من صاحب العداد لآخر فى نفس العين من خلال التنازل عن عقد توريد الطاقة الكهربائية للعين وفي هذه الحالة يتم توقيع عقد جديد مع المشترك المتنازل اليه.

وفي هذه الحالة يلتزم المشترك المتنازل اليه بتقديم المستندات التالية عند توقيع العقد :

- مستند حيازة العين (ملكية او ايجار او حق انتفاع) موثق بالشهرالعقاري أو بقرار من المحكمة.

- توكيل خاص أو عام من المتنازل منه عن العداد بالتعامل مع شركة الكهرباء المعنية فيما يتعلق بالتنازل عن العداد.

- آخر فاتورة كهرباء صادرة للمشترك المتنازل منه.

- ما يفيد سداد المديونية المستحقة على العداد من رصيد أقساط أو تسوية.

- سداد الرسوم المقررة للشركة نظير التنازل.

ويعتبر حضور المشترك المتنازل عن العداد لمقر الشركة بديلا عن تقديم التوكيل بالتعامل مع شركة الكهرباء.