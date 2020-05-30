الديهي: خسرنا الرهان على وعي المواطن في أزمة كورونا

استنكر الإعلامي نشأت الديهي، الهجوم على الدولة بسبب زيادة أعداد الإصابات بفيروس كورونا المستجد "كوفيد19" في مصر، "الضرب في الدولة جامد قوي"، رغم أن الرئيس عبد الفتاح السيسي، ورئيس الحكومة الدكتور مصطفى مدبولي، منذ اللحظة الأولى لظهور كورونا يحذرون المواطنين من الاستهانة بالفيروس، مضيفًا: "كنا نراهن على وعي المواطن وخسرنا الرهان، المواطن خذلنا بتصرفات وسلوكيات مستفزة وجاي النهاردة مرعوب وخايف، ماحنا قولنا من الأول".

وأوضح "الديهي"، خلال تقديمه برنامج "بالورقة والقلم"، الذي يُعرض على شاشة "TeN"، أن وكالة رويترز نشرت تقريرا بعنوان "أطباء مصريون يشتكون من محاولات لتكميم أفواههم في أزمة كورونا"، مؤكدًا أن ما تقوم به رويترز غير مقبول والوضع حاليًا في مصر لا يحتمل ذلك.

وناشد ضياء رشوان، رئيس الهيئة العامة للاستعلامات، بإغلاق مكتب "رويترز" في مصر وإلا تتقدم باعتذار، معقبًا: "التصرف القانوني مع رويترز مسئوليتك الآن"، كاشفًا عن خطة تديرها خلية رباعية من إسطنبول بهدف إثارة البلبلة والفتنة في المجتمع المصري، وتستهدف المنظومة الصحية المصرية.

وأشار إلى أن هذه الخلية رأس الحربة بها هو يحيى موسى، المتحدث الرسمي باسم وزارة الصحة في عهد محمد مرسي، ومستشار الرئيس التركي ياسين أقطاي، والإعلامي التركي الموالي للنظام متين توران، للحديث عن خلل المنظومة الصحية مع الهجوم على رأس الدولة المصرية.

وأوضح أن الخطة تنفذها الاستخبارات التركية، وتستهدف إرباك المشهد داخل المجتمع المصري، وتم الاستعانة بقنوان "الجزيرة" و"الحرة" كأدوات لتنفيذ هذه الخطة، عارضًا تصريحات لإعلامي الإخوان في تركيا، تمثلت في الهجوم على مصر والمنظومة الصحية بها بسبب أزمة كورونا، مشددًا على أن هذه التصريحات تعتبر تنفيذ لهذا المخطط.