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محمود مسلم

مدفيديف: خروج واشنطن من المعاهدات الدولية سيكون له عواقب وخيمة

كتب:

(وكالات)
10:32 م | السبت 30 مايو 2020
نائب رئيس مجلس الأمن الروسي دميتري مدفيديف

نائب رئيس مجلس الأمن الروسي دميتري مدفيديف

 قال نائب رئيس مجلس الأمن الروسي، دميتري مدفيديف، إن عواقب وخيمة ستكون لانسحاب الولايات المتحدة من معاهدة "السماء المفتوحة"، وكذلك موقف البيت الأبيض من معاهدة "ستارت-3"، وفقا لما ذكرته قناة "روسيا اليوم" الإخبارية الروسية.

وجاء ذلك بعد لقاء الرئيس فلاديمير بوتين، مع الأعضاء الدائمين في مجلس الأمن الروسي، حيث تمت مناقشة الموقف النهائي لموسكو بشأن خروج الولايات المتحدة من المعاهدتين المذكورتين.

وأضاف مدفيدف، عبر صفحته في موقع "فكونتاكتي" الروسي للتواصل الاجتماعي: "موقف البيت الأبيض من هذه الوثائق، سيؤدي إلى تدمير بنية الأمن الدولي، وستكون له عواقب وخيمة".