أشرف عقبة: إذا ارتدى 60% من المواطنين الكمامة سنسيطر على كورونا

أكد دكتور أشرف عقبة استشاري أبحاث إكلينيكية بالولايات المتحدة، أنه لا يوجد علاج فعال لفيروس كورونا حتى الآن، مشيرًا إلى أن بروتوكولات العلاج في المراحل الثلاث للإصابة بفيروس كورونا مختلفة.

وأضاف خلال مداخلة عبر "سكايب"، مع الإعلامي خالد أبو بكر مقدم برنامج "كل يوم"، على قناة "ON"، أن الخطاب الموجه للمواطن المصري من قبل الإعلام والحكومة يحتاج للدقة الفنية، لكن نيته سليمة.

وأردف، أن جزئ الفيروس الذي يخرج من المصاب أثناء الحديث يكون حجمه أقل من 5 ميكرون، أي أن الهواء يمكن أن يحمله، مشيرًا إلى أنه إذا ارتدى 60% من أي شعب سيتحكمون في المرض، ولافتأ إلى أن عدم ارتدائها هو سبب ارتفاع الإصابات بفيروس كورونا المستجد.

وواصل: "مينفعش نعمل لـ100 مليون مواطن تحليل PCR، وارتداء الكمامة والتباعد الإجتماعي اهم وسائل مكافحة فيروس كورونا".

وشدد، على أن مقارنة الوضع في مصر بنظيره في الولايات المتحدة الأمريكية غير طبيعي بسبب اختلاف عدد السكان والتوزيع الجغرافي للسكان أيضًا، موضحًا أن الرقم السحري لإجراء تحاليل PCR هو 5% من إجمالي عدد المواطنين، أي ما يساوي 5 ملايين مواطن مصري من أصل 100 مليون مواطن.