"الغضبان" يبحث مع وكيل "التعليم" ببورسعيد تقييم المشروعات البحثية

عقد اللواء عادل الغضبان محافظ بورسعيد، اجتماعا مع الدكتور نبوي باهي وكيل وزارة التربية والتعليم، وذلك لمناقشة استعدادات لجنة النظام والمراقبة لتقييم المشروعات البحثية لطلاب الصف الإعدادي.

وطمأن محافظ بورسعيد طلاب الشهادة الإعدادية وأولياء الأمور أنه سيتم احتساب الدرجة كاملة لمن اجتاز البحث، مؤكدا على وضع مصلحة الطالب في المقام الأول ومراعاة الظروف التي تمر بها البلاد والإجراءات الإحترازية والوقائية بسبب فيروس كورونا ,والتي تم اتخاذها حرصا علي سلامتهم.

وأكد الدكتور نبوي باهي وكيل وزارة التربية والتعليم أن هذه الإجراءات تأتى تتفيذا للتعليمات الوزارية الصادرة فى هذا الشأن فى ظل الإجراءات الاحترازية لمواجهة جائحة فيروس كورونا المستجد وذلك تمهيدا لإعلان نتيجة الشهادة الاعدادية لهذا العام بعد اعتمادها من محافظ بورسعيد اللواء عادل الغضبان.

وفى سياق آخر، نوه باهى بأن التقديم للالتحاق بالصف الأول الابتدائى سيكون من خلال موقع الوزارة المخصص لهذا الغرض وذلك اعتبارا من أول يونيو 2020 موجها مدير إدارة التعليم الإبتدائى المركزى بالتأكد من تحديث بيانات الطلاب المنقولين من مرحلة رياض الأطفال للمرحلة الابتدائية.