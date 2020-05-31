صحة الدقهلية: إصابة 377 شخصا بكورونا منذ بداية الأزمة ووفاة 42

قال الدكتور سعد مكى، وكيل وزارة الصحة بالدقهلية، إن عدد حالات الإصابة بفيروس كورونا المستجد في المحافظة حتى الآن من أقل المعدلات على مستوى الجمهورية، بالمقارنة بعدد السكان، مشيرا إلي أن عدد الحالات الإيجابية التي سجلتها المحافظة من ظهور الفيروس والي الآن بلغت 377 حالة فقط، من محافظة يبلغ عدد سكانها 7 ملايين نسمة.

جاء ذلك خلال المؤتمر الصحي الذي عقده وكيل وزارة الصحة بالدقهلية بالأمس، في مديرية الصحة بالدقهلية بحضور عدد من الصحفيين والإعلاميين وقيادات المديرية .

وأضاف مكى، أنه تم فرض الحجر الأمني علي 49 منطقة بقري الدقهلية، فلا نحجر علي قري بالكامل وإنما شوارع أو عدد من البيوت فقط، وبلغ من فرض الحجر عليهم داخل المنازل 750 شخصا في 323 منزلا في قري ومدن 10 مراكز وهي: " المنصورة، وطلخا، وبلقاس، ودكرنس، والمطرية، وميت غمر، وأجا، منية النصر، بنى عبيد، نبرة".

وأشار وكيل وزارة الصحة، إلى أنه رغم أن أول حالتي وفاة في مصر كانت من مركز بلقاس، إلا أنه بفضل جهود الجيش الأبيض سيطرنا علي الوضع، وحصرنا المخالطين جيدا، وبلغت إجمالي عدد الوفيات إلى الآن 42 حالة، من أكثر من 900 حالة وفاة في مصر، وإجمالي عدد المرضي لدينا الآن 143 مريض منهم 92 في مستشفيات العزل والفرز، وباقي المرضى بمستشفى العزل من محافظة أخرى مثل الشرقية والغربية ودمياط.