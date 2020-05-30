وزير النقل: توفير مليون كمامة بالقطارات والمترو غدا

أكد الفريق المهندس كامل الوزير وزير النقل، أنه بدءا من صباح غدٍ الأحد الموافق 31 مايو الجارى، سيتم توفير مليون كمامة طبية بالسكة الحديد والمترو، مشيراً إلى أنه لن يتم إجبار أي مواطن على شراء الكمامة من المحطات، ولكن لن يسمح لأى راكب باستقلال القطارات سواء قطارات السكة الحديد ومترو الأنفاق بدون كمامة لمنع انتشار فيروس كورونا، موضحاً أن هناك تنسيق كامل بين قيادات السكة الحديد ومترو الأنفاق مع شرطة النقل والمواصلات لمنع دخول أى راكب المحطات دون ارتداء الكمامات الطبية.

وقال وزير النقل، في تصريحات لـ"الوطن"، إن جموع ركاب قطارات السكة الحديد ومترو الأنفاق التزموا بارتداء الكمامات الطبية، مؤكداً أنه سيتم الدفع بقطارات إضافية بالمترو والسكة الحديد لمنع حدوث زحام داخل عربات القطارات أو على أرصفة المحطات، لافتاً إلى أن أعمال تعقيم وتطهير القطارات والمحطات تتم بصورة دورية للوقاية من الفيروس.

وأوضح الوزير أن قيام وزارة النقل والممثلة في هيئة السكة الحديد ومترو الأنفاق بتوفير الكمامات الطبية للبيع بمكاتب صرف التذاكر بالمحطات، بغرض حماية صحة وسلامة المسافرين، وعدم انتشار فيروس كورونا، منوها بالأهمية الكبيرة لارتداء الكمامات في كافة وسائل النقل الجماعي، حفاظا على سلامة وصحة المواطنين، مشيرا إلى أن كل العاملين في الوزارة في خدمة المواطن المصري.

ووجَّه الوزير، قيادات السكة الحديد والشركة المصرية لإدارة وتشغيل المترو، باستمرار بث رسائل إذاعية في المحطات للتوعية من الفيروس والحرص على ارتداء الكمامات خلال استقلال قطارات السكة الحديد والمترو، بالإضافة إلى استمرار أعمال التطهير والتعقيم المستمر والدوري لكل المحطات والقطارات والتنسيق المستمر مع شرطة النقل والمواصلات لمتابعة تنفيذ قرار رئيس مجلس الوزراء بشأن إلزام المواطنين بارتداء الكمامات في وسائل النقل الجماعي ومنها مترو الأنفاق والسكة الحديد، موضحاً أن الوزارة تعمل على تقديم كافة الخدمات المميزة لجمهور الركاب.

ومن جانبه، أكد المهندس أشرف رسلان رئيس هيئة السكة الحديد، أن حركة مسير القطارات على جميع خطوط السكك الحديدية على الوجهين القبلي والبحري، سارت اليوم بشكل منتظم، مشيرا إلى أن ساعات العمل، تبدأ من الساعة السادسة صباحا حتى الساعة الثامنة مساء، تنفيذا لساعات حظر التجوال الجديدة، لمواجهة تفشي فيروس كورونا، مؤكدا توفير جميع الخدمات المميزة لجمهور الركاب المسافرين.

وقال رسلان، في تصريحات لـ"الوطن"، إن الهيئة ألزمت جميع الركاب، بارتداء الكمامات الطبية أثناء استقلالها القطارات، موضحا أن الهيئة تقدمت بطلب إلى وزارة الصحة، لتزويدها بـ100 جهاز كاشف حرارى ومُعقم، لتركيبها على مداخل كل المحطات الرئيسية، وجار إنهاء إجراءات توريدها إلى الهيئة، حيث ستتحمل الهيئة تكلفة شراءها، لتكثيف إجراءاتها الوقائية ضد فيروس كورونا، مؤكدا أن الهيئة حريصة على تنفيذ كل الإجراءات الاحترازية اللازمة، للتصدي لفيروس كورونا المستجد.

وأكد المهندس على فضالي رئيس الشركة المصرية لإدارة وتشغيل وصيانة مترو الأنفاق، أن 100% تقريبا من الركاب التزموا اليوم بقرار رئيس الوزراء الخاص بارتداء كمامات خلال استقلال المترو، وأنه يتم منع أى ركاب من الدخول للمحطة من الأساس فى حالة عدم ارتداءه كمامة، حيث يتم توجيهه أولا لشراء تذكرة للسماح له باستقلال المترو.

وأشار الفضالي، في تصريحات لـ"الوطن"، أن أى راكب مخالف للقرار سيتم توقيع عليه غرامة 4 آلاف جنيه تنفيذا لقرار رئيس الوزراء، قائلاً: "هذه الغرامة الهدف منها الردع وليس مجرد تحصيل غرامة"، موضحاً أنه يتم بيع كمامات فى أكشاك موجودة بالمحطات بسعر 3 جنيه للكمامة للراغبين.