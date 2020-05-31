متحدث "الوزراء": لا نعلم موعد ذروة كورونا في مصر والفيروس مهلوش كتالوج

أكد المستشار نادر سعد، المتحدث الرسمي باسم مجلس الوزراء، أن فيروس كورونا المستجد "كوفيد19" ليس له كتالوج كونه فيروس جديد، وحتى الآن لا أحد يعلم موعد ذروة الفيروس في مصر، "فيه ناس تنبأت بأن الذروة الأسبوعين القادمين بسبب الارتفاع المفاجئ في الإصابات، بس منعرفش إمتى الذروة بالتحديد في مصر".

وأضاف "سعد"، خلال مداخلة هاتفية في برنامج " الحكاية"، مع الإعلامي عمرو أديب، على شاشة "mbc مصر"، أنه بالرغم من الارتفاع في أعداد الإصابات بكورونا، إلا أن معظم الإصابات بسيطة وتستجيب للعلاج المنزلي، "بلاش الخوف الشديد والفزع ولكن الاحتياط واجب ومطلوب في كل وقت".

وأشار المتحدث الرسمي باسم مجلس الوزراء، إلى أن الحكومة تراقب الوضع وكافة الاجراءات الاحترازية المتبعة، "إذا كان هناك حاجة لاتخاذ إجراءات أشد لن تتردد الحكومة في ذلك".