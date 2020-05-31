محمود محيي الدين يكشف دور المؤسسات المالية في مجابهة جائحة كورونا

تحدث الدكتور محمود محيي الدين، مبعوث الأمم المتحدة لتمويل التنمية، على خطة عمل الأمم المتحدة والمجتمع الدولي لمواجهة جائحة فيروس كورونا المستجد "كوفيد19"، وعن سر حضور مؤسسات مالية دولية خلال الاجتماع الأممي الأخير الذي تم في 28 مايو الجاري، موضحًا أن الأمم المتحدة منظمة سياسية ولكنها ايضًا تتناول مجالات التنمية، وخرج منها أهداف التنمية المستدامة، وكذلك خرج منها الإطار العام لتمويل التنمية.

وأضاف "محيي الدين"، خلال حواره عبر "سكايب" من واشنطن، على شاشة "extra news"، أنه كان هناك أهمية أن تتم المناقشة في حضور رؤساء المؤسسات المالية المعنية، فحضرت مديرة صندوق النقد الدولي، وحضر الرئيس البنك الدولي ، وكذلك السكرتير العام لمنظمة التعاون الاقتصادي والتنمية.

وأكد مبعوث الأمم المتحدة لتمويل التنمية، أنه حضر أيضًا المسؤولين الأخرين عن تمويل التنمية مثل رئيس معهد التمويل الدولي وكان مهم مناقشة هذه الامور في حضور المعنيين بالقرار، كما أن الاجتماع الوزاري القادم في الأمم المتحدة سيكون على مستوى وزراء المالية.