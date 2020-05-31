فحص القادمين لمحافظة جنوب سيناء بالكواشف السريعة لمنع انتشار كورونا

قال الدكتور أيمن رخا، وكيل وزارة الصحة بجنوب سيناء، إن الفرق الطبية تقوم بفحص كافة القادمين للمحافظة بالكواشف السريعة بالنقطة الطبية المتمركزة بمنطقة كمين عيون موسى، لمنع انتشار فيروس "كورونا" المستجد.

وأكد أن الفحص يجري للأعراض الظاهرية التي تساعد في الكشف عن فيروس كورونا المستجد، بنقطة تفتيش عيون موسى، بالتنسيق مع كافة الجهات المعنية كلا فيما يخصه، من حيث تسجيل كافة بيانات الوافدين للمحافظة بالكشوف والسجلات ومتابعتهم المتابعة الدورية خلال فترة العزل المنزلي، بناءً على توجيهات اللواء خالد فودة محافظ جنوب سيناء، للوقائية من جائحة فيروس "كورونا ".

وأوضح وكيل وزارة الصحة، أن عمل الفرق الطبية بنقطة عيون موسى، يقتصر على الفحص الطبي الظاهري للمواطنين بالكواشف السريعة، للمساعدة في الكشف عن أي أعراض ظاهرية لفيروس كورونا المستجد كالكحة والرشح والذكام وارتفاع درجة الحرارة، تمهيدا لإجراء الفحوصات المعملية والتي تؤكد ثبوت إيجابية التحاليل للحالات المصابة بفيروس كورونا من عدمه .