عزل منزلي أسبوع للموظفين العائدين إلى جنوب سيناء من إجازة عيد الفطر

قال اللواء خالد فوده محافظ جنوب سيناء، إنّه جار اتخاذ الإجراءات الاحترازية لمنع انتشار فيروس كورونا بالمحافظة، تزامنًا مع انتهاء عطلة عيد الفطر المبارك، وعودة الموظفين، والعاملين بها من المحافظات الأخرى، وإلزامهم بالعزل المنزلي لمدة أسبوع كامل قبل العودة للعمل.

وأضاف محافظ جنوب سيناء أنّه وجّه الوحدة المحلية لمدينة رأس سدر، بالدفع بـ3 موظفين للعمل بكمين عيون موسى، و3 في كمين طابا، للعمل على مدار الساعة 3 نوبتجيات، بواقع موظف في كل نوبتيجية مع طاقم عمل الكمين من العناصر الشرطية، والصحة.

وأوضح محافظ جنوب سيناء، أنّ مهام الموظفين تنحصر في تسجيل بيانات القادمين للمحافظة، سواء العاملين بالمحافظة أو المقيمين بها أو العاملين بالمديريات والشركات والأجهزة المختلفة، وتسجيل أفراد أسرهم المرافقة لهم، في نموذج جرى إعداده مسبقًا، وتوقيع الموظف على صحة البيانات الواردة به.

ويوقع العائد للمحافظة على التعهد الذي يوجد في نهاية النموذج، والالتزام بتنفيذ ما جاء في التعهد بكل دقة من عزل ذاتي لمدة اسبوع.

وأكد محافظ جنوب سيناء، أنّ هؤلاء الموظفين الموجودين بكمين عيون موسى وطابا، يقسمون الإقرارات والبيانات كل حسب مدينته، ويتم إرسال نسخ منها إلى مديرية الصحة، ومجلس المدينة التابع لها الشخص، ومركز عمليات المحافظة، لتتخذ كل جهة إجراءتها الفورية بالتنسيق مع الجهات الأخرى.