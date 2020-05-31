يوميات كورونا في الشام.. ارتفاع إصابات فلسطين إلى 626 والأردن 734

وصل عدد إصابات فيروس كورونا على مستوى العالم، منذ ظهوره في مدينة "ووهان" الصينية، إلى6.147.567 فيما وصل إجمالي الوفيات إلى 370.460 ، بينما بلغت حالات الشفاء منه 2.727.256.

ونشر وباء كورونا المستجد "كوفيد 19"، في جميع دول العالم الهلع، منذ ظهوره في ديسمبر الماضي، وسط الصين، كذلك انتشر سريعا في أنحاء العالم، ومن بينها بلاد الشام.

وبلاد الشام أو سوريا التاريخية، أو سوريا الطبيعية هو اسم تاريخي لجزء من المشرق العربي يمتد على الساحل الشرقي للبحر الأبيض المتوسط إلى حدود بلاد الرافدين.

وتشكّل هذه المنطقة اليوم بالمفهوم الحديث كل من: سوريا ولبنان والأردن وفلسطين التاريخية.

وفي فلسطين، أعلنت وزيرة الصحة مي الكيلة، أمس السبت، تسجيل إصابة جديدة بكورونا المستجد، في قلقيلية، مشيرة في بيان صحفي، إلى ارتفاع عدد الإصابات الإجمالية في فلسطين إلى 626، وفقا لما ذكرته وكالة الأنباء الفلسطينية الرسمية "وفا".

من جانبها، قالت وزارة الخارجية الفلسطينية، إنه تم تسجيل 4 حالات وفاة بصفوف الجالية الفلسطينية حول دول العالم ما يرفع العدد إلى 106 حالات، و29 إصابة بالوباء، ما يرفع الإصابات إلى 1750.

بدوره، قال فريق العمل المختص بمتابعة أوضاع الجالية الفلسطينية في الولايات المتحدة، إنه تم تسجيل حالة وفاة جديدة لفلسطيني، ليرتفع عدد حالات الوفاة في صفوف الجالية في الولايات المتحدة إلى 53 وفاة، وتسجيل 5 إصابات ليصبح عدد الإصابات 786 اصابة، وتم تسجيل 3 حالات تعافي جديدة بحيث يرتفع عدد حالات التعافي إلى 303.

وفي الأردن، أعلنت وزارة الصحة، أمس السبت، تسجيل إصابة 4 حالات جديدة بكورونا المستجد ليرتفع العدد الكلي للإصابات منذ بدء الجائحة إلى 734.

وأوضحت الصحة الأردنية، في بيان أوردته وكالة الأنباء الأردنية الرسمية "بترا" - أن الحالات الأربع هي 3 حالات لأردنيين قادمين من أفغانستان وماليزيا وبريطانيا، وحالة مخالِطة لأحد المصابين في محافظة إربد، مشيرة إلى عدم تسجيل أي حالة شفاء.

وأضافت الوزارة الأردنية، أنه تم إجراء 3522 فحصاً مخبريّاً، ليصبح إجمالي عدد الفحوصات التي أجريت منذ بدء الجائحة وحتى الآن 183 ألفا و641 فحصاً.

ارتفاع إجمالي الإصابات بالوباء في لبنان إلى 1191 إصابة

وفي لبنان، أعلنت وزارة الصحة العامة، عن التثبّت مخبرياً من 19 إصابة جديدة بكورونا المستجد، 16 منها من المُقيمين المُخالطين لوافدين، و3 من اللبنانيين الوافدين من الخارج، مما رفع العدد التراكمي للإصابات إلى 1191 إصابة.

وكشفت الوزارة اللبنانية، في تقريرها اليوم المتعلق بمستجدات الوباء، أنّه خلال الساعات الـ24 الماضية، تمَّ إجراء فحوصات "بي سي أر PCR الخاصة بالفيروس على 1837 شخصاً.

وأشارت الصحة اللبنانية، إلى استقرار عدد الوفيات جرّاء الفيروس على 26 وفاة، فيما سُجّل ارتفاع في عدد حالات الشفاء المخبري إلى 708 حالات.

وتولى عناصر من قوى الأمن الداخلي توزيع كمامات واقية على عدد من المحتجين أمام قصر العدل في بيروت، حيث نفذوا وقفة احتجاجية تحت عنوان "لا للسلاح غير الشرعي والدويلة داخل الدولة"، مطالبين بتطبيق قراري ​مجلس الأمن​ الدولي 1701 و1559، وفقا لما ذكرته قناة"روسيا اليوم" الإخبارية الروسية.

من جانبه، بحث رئيس الحكومة حسان دياب مع أصحاب المراكز التجارية، الإجراءات الوقائية المتخذة لإعادة فتح هذه المرافق أمام اللبنانيين.