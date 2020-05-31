الإبراشي يستنكر زفة بالشرقية: "ده رقص على جثث المعازيم"

استنكر الإعلامي وائل الإبراشي، زفة "عفش"، بمركز أبو كبير بمحافظة الشرقية، حيث استعرض مقطع فيديو خاص بالواقعة.

وقال الإبراشي: "مفيش مانع من الاحتفالات ولكنها ليست فى زمن كورونا، لأنك تبقا بتنتحر وبتموت الناس معاك".

واستنكر الإبراشي، تجمع المواطنين فى الأفراح والمناسبات رغم التحذيرات المتكررة من قبل الدولة المصرية، بخطورة هذا الأمر وتأثيره على صحة المواطنين فى زمن الكورونا.

واستعرض "الإبراشى"، خلال تقديمه برنامج "التاسعة"، المذاع عبر القناة الأولى المصرية، فيديو آخر لأحد الأفراح بمحافظة الشرقية أيضاً، يظهر تجمع مئات المواطنين وهم متجمعون وبعضهم يرقصون على أنغام الموسيقى.

وتابع: "المشاهد دى متنفعش لأنها قاتلة، أنت كدا مش بتفرح كدا، أنت بترقص على جثة المعازيم وأسرتك وتحول الفرح إلى جنازة".