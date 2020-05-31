"الصحة": "هيدروكسي كلوروكين" أثبت كفاءته في علاج مصابي كورونا

كشف الدكتور حسام حسني، رئيس اللجنة العلمية لمواجهة فيروس كورونا المستجد "كوفيد19" بوزارة الصحة والسكان، السبب الرئيسي وراء استمرار وزارة الصحة في الاعتماد على عقار "هيدروكسي كلوروكين" لعلاج مصابي فيروس كورونا، موضحًا أن مصر تمتلك أبحاثا أثبتت كفاءة العقار في علاج الفيروس في الحالات البسيطة والمتوسطة.

وأضاف "حسني"، خلال مداخلة هاتفية في برنامج "من مصر"، الذي يقدمه الإعلامي عمرو خليل، على شاشة " cbc"، أن منظمة الصحة العالمية علقت استخدام العقار في الحالات شديدة الإصابة بكورونا لحين الانتهاء من الدراسة ولكن لم توقف استخدام العقار للحالات البسيطة والمتوسطة، موضحًا في الوقت ذاته أن مصر كانت وما زالت مشاركة في الدراسة التي تجريها منظمة الصحة العالمية حول تأثير "الهيدروكسي كلوروكين" على الحالات الشديدة والحرجة.

وأشار رئيس اللجنة العلمية لمواجهة فيروس كورونا المستجد "كوفيد19" بوزارة الصحة والسكان ، إلى أنه سيتم إعطاء العلاج في حالة الالتهاب الرئوي ونقص في كرات الدم البيضاء، فضلًا عن أن الجميع يعمل على قدم وساق من أجل العلاج الفعال لفيروس كورونا، مؤكدًا أن العلاج المبكر أكثر الطرق فاعلية في مواجهة فيروس كورونا.

وأوضح أن مصر تتابع الدراسات الحديثة ولم ننجرف وراء أي دراسات غير كاملة، ولا يوجد أي تعارض بين مصر والبروتوكولات الدولية، موضحًا أن عقار "التاميفلو" ليس له أي فاعلية في علاج فيروس كورونا وليس له فائدة على المريض، لذا خرج من البرتوكول العلاجي المصري لعلاج مرضى كورونا، موضحًا في الوقت ذاته أن أشعة الصدر من الممكن أن تكون مؤشرا على الإصابة بفيروس كورونا.