حملات مسائية لتطهير مباني المرور والمحكمة وقسم الشرطة بسفاجا

قادت هدى المغربي رئيس مدينة سفاجا، مساء اليوم الخميس، حملات مسائية مكبرة للقيام بأعمال الرش والتطهير والتعقيم للمصالح الحكومية، والطرق والشوارع العامة والفرعية، وأماكن التجمعات، ضمن حملات مكبرة شنتها الوحدة المحلية التزاما بتطبيق الإجراءات الوقائية اللازمة ضد فيروس كورونا المستجد وذلك في ضوء توجيهات اللواء عمرو حنفى محافظ البحر الأحمر.

وأوضحت هدى المغربي، رئيس المدينة، في تصريح لها مساء الخميس أنه تم تطهير المنشآت والمباني الحيوية بالمدينة التي يتوافد عليها المواطنين حيث تم تطهير وتعقيم مبنى المرور ومبنى المحكمة حيث انتظام العمل في الشهر العقاري ومبنى قسم الشرطة لتواجد قسم الأحوال المدنية به.

وأضافت المغربي، أن إدارات المتابعة الميدانية والأزمات والحملة الميكانيكية بالوحدة المحلية للمدينة حيث قاموا بتطهير وتعقيم جميع الشوارع من خلال فرقة تعقيم مدربة وباستخدام سيارة رش تقوم برش المياه المضاف إليها الكلور.

وأشارت رئيس المدينة إلى أنه سوف يتم استغلال ساعات الحظر لعمل حملة تطهير وتعقيم لجميع شوارع مدينة سفاجا والقرى التابعة لها وموقف سيارات الأجرة والمناطق الحيوية والطرق العامة بالإضافة إلى تعقيم الهيئات والمؤسسات الحكومية بنطاق الوحدة المحلية.