وزير الإعلام: من الوارد اتخاذ إجراءات أعنف خلال أيام بسبب كورونا

قال أسامة هيكل، وزير الدولة للإعلام، إن المنظومة الصحية في مصر لديها قدرة استيعابية كبيرة جدًا في أزمة فيروس كورونا المستجد "كوفيد19"، فهناك مستشفيات وزارة الصحة، والمستشفيات الجامعية، والمستشفيات الخاصة، ومستشفيات الشرطة والقوات المسلحة، وذلك خلال مداخلة هاتفية في برنامج "الحكاية"، الذي يقدمه الإعلامي عمرو أديب، على شاشة "mbc مصر".

وأضاف "هيكل"، أن اجتماع إدارة أزمة فيروس كورونا تتم بشكل أسبوعي ويتم دراسة فيها الموقف على الأرض حاليًا ووضع التصورات، "اللجنة ستجتمع خلال أيام، ممكن لو اضطرينا أننا نقفل على الإجراءات الموجودة حاليا ونأخذ إجراءات أعنف شوية، وارد ده يحصل"، موضحًا أن اليوم الأحد سيكون هناك اجتماع للمجموعة الطبية التي تُدير أزمة فيروس كورونا.

وأوضح وزير الإعلام، أن المجموعة الطبية تتألف من وزيرة الصحة الدكتورة هالة زايد، و وزير التعليم العالي والبحث العلمي الدكتور خالد عبد الغفار، والدكتور محمد عوض تاج الدين، مستشار رئيس الجمهورية لشؤون الصحة والوقاية، ويتم في هذا الاجتماع استعراض الآراء الطبية الموجودة في ملف أزمة كورونا، ويقوموا بالتواصل مع مناظرين لهم بدول العالم المختلف.

وأشار إلى أن عوض تاج الدين طبيب كبير وله مكانته المحلية والدولية، ويتواصل مع الأطباء المناظرين له في الخارج ويشرح للحكومة التصورات في الخارج وكيف تعامل العالم معها، وهذا الاجتماع لا يتم صدور فيه قرارات، كونها لجنة طبية محددة، وبعدها بأيام قليلة يتم اجتماع لجنة إدارة الأزمة، ويتم مناقشة الرأي الطبي والرأي الاخر من الناحية السياسية والأمنية والإدارية ومدى قدرة الدولة على التعامل مع الأمر ويتم تحديد فيه المرحلة المقبلة.

وتابع: " كان ممكن ببساطة نقول فترة العيد حاجة وهنطلع نقول قرارات تانية بعد العيد، بس قولنا هناخد اجراءات العيد والـ 15 يوم بعد العيد، الناس كانت متخيلة أننا هنفتح بشكل طبيعي بعد العيد مباشرة، ولكن الارقام اللي قدامنا اللي بتخلي القرار عامل ازاي".