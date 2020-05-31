اكتشاف أول حالة إيجابية لفيروس كورونا بين نزلاء السياحة الداخلية

أعلن اللواء عمرو حنفي، محافظ البحر الأحمر، رصد حالة إصابة إيجابية بفيروس كورونا، لأحد نزلاء السياحة الداخلية بأحد المنتجعات السياحية.

وكشف حنفي، في تصريحات صحفية، أن «الحالة الإيجابية ظهرت بأحد المنتجعات السياحية بعد أسبوع واحد من عودة السياحة الداخلية لفنادق البحر الأحمر، وأن المكان الذي شهد تسجيل الإصابة لم تكن نسبة الإشغال به كبيرة بل فيه من 6 إلى 7 أفراد فقط».

وكشف مصدر مسؤول بمديرية الصحة بالبحر الأحمر؛، أن الحالة المصابة بفيروس كورونا في أحد المنتجعات السياحية شمال مدينة الغردقة لسيدة أربعينية العمر وظهرت عليها أعراض متوسطة وأثبتت نتيجة المسحة التي أجريت لها إيجابية إصابتها بفيروس كورونا وتم عزلها.

وتجري لجنة من وزارتي السياحة والآثار والصحة والسكان وغرفة المنشآت، للمرور على فنادق البحر الأحمر للتأكد من تنفيذ الضوابط والشروط المقررة لرفع نسبة الإشغالات بالفنادق من 25٪ إلى 50٪ بداية من شهر يونيو، طبقا لقرارات مجلس الوزراء ووزارة السياحة.