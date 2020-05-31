الكويت تجهز 908 مساجد لأداء الصلوات دون الجمعة

بدأت وزارة الأوقاف والشؤون الإسلامية الكويتية، اليوم، تجهيز 908 مساجد من إجمالي 1600 مسجد بالكويت، وفق الاشتراطات التي قررتها الجهات الصحيةـ وذلك لأداء الصلوات، دون صلاة الجمعة.

وقال وكيل وزارة الأوقاف والشؤون الإسلامية الكويتية فريد عمادي - في تصريح صحفي - إنّ الوزارة بدأت عقب التنسيق والتعاون مع وزارة الدفاع الكويتية، تعقيم المساجد وتوفير المعقمات لوضعها في مداخل المساجد، وتوفير الكمامات للعاملين فيها، وتجهيز مواضع الصلاة، لتحقيق التباعد بين المصلين.

وأوضح أنّ الوزارة تعلن موعد افتتاح المساجد، بعد توفير جميع الاحتياجات واستكمال الاشتراطات، والتي يتوقع أن تنتهي خلال 10 أيام، حفاظا على سلامة المصلين، مشيرا إلى تعليق التعليمات والإرشادات الضرورية في المساجد التي سيصدر بها قرار يوضح ما ينبغي التقيد به من قبل العاملين فيها، وكذلك المصلين.

وكان وزير العدل ووزير الأوقاف والشؤون الإسلامية الكويتية المستشار الدكتور فهد العفاسي، أعلن الخميس الماضي، استئناف إقامة صلاة الجماعة في المساجد، في مناطق السكن النموذجية فقط، دون صلاة الجمعة في المرحلة الأولى من المراحل الخمس التي أعلن وزير الصحة الكويتي الشيخ الدكتور باسل الصباح اعتمادها من قبل مجلس الوزراء في مواجهة فيروس كورونا المستجد (كوفيد 19).