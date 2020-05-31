هل ساهم كورونا في اعتدال درجات الحرارة؟.. الأرصاد تجيب

كشف الدكتور محمود شاهين، مدير وحدة التنبؤات بهيئة الأرصاد الجوية، عن حقيقة تأثر المناخ بسبب فيروس كورونا، قائلا: "محدش يقدر يقول حاجة زي كده، ولو حصلت بتاخد لها وقت وسنين طويلة عشان تبدأ تأثر مش من مجرد شهرين أو تلاتة تقل فيها عوادم السيارات يتغير مناخ مصر في ظرف أسبوعين أو 10 أيام، ده كلام مش حقيقي".

وأضاف شاهين، خلال اتصال هاتفي ببرنامج "صباح الورد"، المذاع على شاشة قناة ten، أنّ اعتدال الطقس أحيانا في الفترة الحالية يرجع إلى فصل الربيع، إذ شهدنا 8 أيام أجواء شديدة الحرارة بشكل كبير وصلت فيها درجات الحرارة لـ44 درجة رغم انخفاض عوادم السيارات وانخفاض حركة المرور، ما يؤكد أنّه لا يوجد علاقة.

وأشار إلى أنّه المواطنين الموجودين في المدن الحضرية، التي تشهد تزاحما وتكدسا للسيارات، لديهم إحساس مختلف عن باقي المحافظات بسبب انخفاض الكثافة المرورية، وهناك راحة في التنفس، وهو إحساس شخصي ليس له علاقة بأجواء الطقس أو المناخ.