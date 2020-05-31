نائب: مبادرات أزمة كورونا أظهرت الجانب الخيري والإنساني للجميع

أشاد خالد مشهور نائب منيا القمح وعضو اللجنة التشريعية بمجلس النواب، بما تشهده مدن وقرى ومحافظات مصر من مبادرات جماعية وفردية، لمساعدة الأسر الفقيرة والأكثر احتياجا، وأسر العمالة غير المنتظمة والتي تأثرت كثيرا في ظل الظروف التي تعيشها المدن والقرى في محافظات مصر، للحد من انتشار كورونا.

وأكد أنّ الأزمة كالمعتاد أظهرت الجانب الخيري والإنساني في الجميع، وتنافس الكل بشكل مبتكر لتقديم الدعم والمساندة للمتضررين من الفيروس ولمواجهته، بطريقة تحميهم من التعرض للخطر.

وأوضح أنّه تتنوع صور المبادرات من توزيع كمامات وقفازات طبية على المواطنين، في الشوارع، وفي منازلهم، وتوزيع منشورات ورقية وملصقات تحثهم على اتباع طرق الوقاية من الفيروسات، وتوزيع كمامات وقفازات طبية على للمواطنين لمواجهة جشع التجار، وحملات من الشباب صغار السن لشراء مستلزمات المنازل للسيدات كبار السن.

وأضاف أنّ المبادرات اتخذت مستوى أعلى متمثل في مساندة جهود الدولة لدعم العمالة اليومية التي تأثرت بتوقف أماكن عملهم، وتوريد المستلزمات الطبية للمستشفيات بأسعار مخفضة أو بشكل مجاني، ومن بين أفكار الخير ظهر الصفحات الإلكترونية التي تساعد الجميع على معرفة الاستشارات الطبية الخاصة بفيروس كورونا المستجد "كوفيد19".