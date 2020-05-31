الزراعة تمنع دخول العاملين والزائرين إلى مقارها دون كمامات

شددت وزارة الزراعة واستصلاح الأراضي من كل الإجراءات الاحترازية للوقاية من فيروس كورونا، وخاصة ارتداء الكمامات للعاملين والزائرين، وذلك عقب عودة الموظفين والعاملين من إجازة عيد لفطر، وارتفاع الأعداد اليومية للمصابين وفقا لبيانات وزارة الصحة والسكان.

وأكد السيد القصير وزير الزراعة واستصلاح الأراضي على ضرورة تنفيذ قرارات رئيس مجلس الوزارء بعدم تواجد العاملين سواء بديوان عام الوزارة أو جميع القطاعات التابعة لها دون ارتداء الكمامات الواقية وأيضا عدم التعامل مع أي مواطن لا يرتدي الكمامة.

ومُنع دخول الزائرين إلى الوزارة، وكذلك دخول سيارات إلى ديوان عام الوزارة إلا لقيادات الوزارة، ووجه الوزير بالتوسع في تقديم الخدمات الزراعية للمواطنين والمزراعين من خلال شبكة الإنترنت والتعامل الالكتروني للحد من انتقالهم والتعامل المباشر معهم من أجل منع انتشار الفيروس.

وناشد الوزير أيضا جميع المزارعين والعاملين في مجال الثروة الحيوانية والداجنة والسمكية الالتزام بكل الإجراءات الاحترازية للوقاية من فيروس كورونا.