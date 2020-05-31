وزير القوى العاملة يوجه أصحاب المصانع بتطبيق التباعد لمواجهة كورونا

طالب محمد سعفان وزير القوى العاملة، أصحاب المصانع والشركات بالقطاع الخاص، بتطبيق التباعد في نظام العمل للعاملين، حيث تم تقسيم أوقات العمل والحضور والانصراف إلى ورديات متعددة، وزيادة عد الورديات للالتزام بتعليمات مجلس الوزراء ووزارة الصحة في الإجراءات الاحترازية ضد تفشي فيروس كورونا.

وأشار سعفان، إلى أن الدولة تسعى بكل قوتها لأن تظل المصانع تعمل بكافة طاقتها الإنتاجية، للمحافظة على الإنتاج والصناعة، وفي ذات الوقت اتخاذ كافة الإجراءات الاحترازية.

جاء ذلك اليوم، خلال اللقاء الذي عقده محمد سعفان وزير القوى العاملة، بحضور الدكتور ممدوح غراب محافظ الشرقية واللواء صلاح عبد الله رئيس مجلس إدارة مجموعة شركات النساجون الشرقيون على هامش جولته التفقدية لعدد من مصانع مدينة العاشر من رمضان للوقوف على الإجراءات الاحترازية للوقاية من تداعيات فيروس كورونا، وذلك في أول أيام العمل الرسمية بعد انتهاء إجازة عيد الفطر المبارك.

وأجرى الوزير اليوم، جولة ميدانية تفقد خلالها بعض المصانع بمدينة العاشر من رمضان ضمن خطة الوزارة للقيام بسلسلة جولات ميدانية للوقوف على تطبيق كافة الإجراءات الاحترازية المتبعة من أجل احتواء انتشار فيروس كورونا المستجد "كوفيد-19" بالمدن الصناعية بجميع المحافظات.