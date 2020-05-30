محافظ الشرقية: شفت زفة في وقت الحظر.. وهناك حالة لا مبالاة غير مبررة

قال الدكتور ممدوح غراب، محافظ الشرقية، إن المحافظة تتعامل بصرامة تجاه المخالفين لإجراءات الوقاية من فيروس كورونا المستجد "كوفيد19"، مشدداً على أن هناك حالة من عدم الاهتمام الغريبة من قبل المواطنين.

وأضاف "غراب" خلال اتصال هاتفي ببرنامج "التاسعة"، الذي يقدمه الإعلامي وائل الإبراشي، عبر القناة الأولى المصرية: "نقف ضدها بصرامة شديدة جداً وبنحول نيابة عسكرية، هناك حالة لا مبالاة غير مبررة فى ظروف صعبة، الناس محتاجة أن يوقع عليهم عقوبة شديدة جداً".

وواصل: "منذ قليل وخلال جولة ميدانية له وجدت زفة في أوقات الحظر"، مشيراً إلى أنه تم اتخاذ ما يلزم قانونياً تجاه الواقعة.

وفى سياق آخر قال محافظ الشرقية، إنه جاري التحقيق في واقعة تسليم جثة متوفى بكورونا دون اتخاذ الإجراءات الطبية.