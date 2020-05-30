أول صورة للمختل عقليا المتهم بقتل 3 وإصابة 4 في الشرقية

حصلت "الوطن" على صور يوثق واقعة مقتل 3 مواطنين وإصابة 4 آخرين، على يد مختل عقليا في مدينة الزقازيق و3 قرى على طريق أبو "حماد - الزقازيق".

وأظهر الفيديو أول صورة للمتهم ووجود جثمان ثاني ضحايا عملية الطعن بشارع فاروق قبل نقله إلى مشرحة مستشفى الزقازيق الجماعي، إلى جانب لحظة طعن المتهم طفل يبلغ من العمر نحو 12 عاما أمام قرية بني شعبة بمركز أبو حماد .

وكشف مصدر أمني تفاصيل الواقعة لـ"الوطن"، مشيرا إلى أن إجمالي ضحايا عملية الطعن 3 متوفين أحدهم ابن المتهم والثاني أحد الأهالي بشارع فارق بمدينة الزقازيق والثالث طالب جامعي بقرية أو شعبة التابعة لمركز أبو حماد.

وأشار إلى إصابة 4 أشخاص في عملية الطعن، بينهم سيدة ورجل بشارع فاروق وآثنين آخرين بقرية أبو شعبة وقرية بني جري بأبو حماد، لافتا إلى أن المتهم كان يقود تروسكيل ووواصل عملية الطعن أثناء هروبه على طريق "الزقازيق - أبو حماد".

وأضاف أنه جرى نقل المصابين إلى مستشفى الزقازيق لتلقي العلاج اللازمة.

كان اللواء عاطف مهران مدير أمن الشرقية، تلقى إخطارا يفيد بورود بلاغ لقسم شرطة أول الزقازيق، بإقدام مواطن على قتل شخص طعنا وإصابة ابنه وشخص آخر وسيدة ناحية شارع فاروق بمدينة الزقازيق تصادف مرورهم بمكان الواقعة كما طعن آخرين على طريق أبو حماد الزقازيق.

وتمكنت قوة من الشرطة من ضبط المتهم، وتحرير محضر بالواقعة وإخطار النيابة لتولي التحقيق.