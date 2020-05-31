وزير الري يعقد اجتماعا من الحجر المنزلي لمتابعة أداء الوزارة

عقد الدكتور محمد عبد العاطي وزير الموارد المائية والري، اجتماعاً بالقيادات التنفيذية بالوزارة من الحجر المنزلي، وذلك عبر تقنية الفيديو كونفرانس، لمتابعة موقف المناطق التجريبية لإدخال الري الحديث، وجهود الوزارة في مواجهة التعديات على المجاري المائية، فضلاً عن متابعة الموقف المائي وتوفير الاحتياجات المائية لموسم أقصى الاحتياجات القادم، وما تطلبه ذلك من تنفيذ آليات إدارة وتوزيع المياه بحيث تفي بأغراض الاستخدامات المختلفة، وكذلك الإجراءات المتخذة للتعامل مع الاحتياجات المائية والاستفادة من الموارد المائية المتاحة بالشكل الأمثل .

وفي ضوء سعي الوزارة للتوسع في تطبيق نظم الري الحديث والتحول من الري بالغمر طبقاً لسياسة ترشيد المياه التي تتبعها الوزارة، كشف المهندس عبد اللطيف خالد رئيس مصلحة الري عن فرض غرامة تبديد مياه للأراضي المقرر لها التحول إلى نظام الري الحديث وخالفت التخصيص، وذلك بداية من العام القادم 2021، مشيراً إلى أنه تم إعطائهم مهلة لتوفيق أوضاعهم وإدخال الري الحديث.

ووجه عبد العاطي، بعرض موقف المناطق التجريبية لإدخال الري الحديث بالشراكة بين الوزارة والمزارعين وذلك بكل المحافظات، على أن تستمر الوزارة بتقديم الدعم الفني للمزارعين.

من جانبه، أوضح المهندس إبراهيم محمود رئيس قطاع الري، أن هناك إقبالا من الفلاحين على تنفيذ الري الحديث، خاصة في ظل ما تقدمه الوزارة من دعم بتوريد خامات في حدود 5000جم للفدان وترد على سنتين بدون فوائد.