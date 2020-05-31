الطيران المدني السعودي: لا سفر لمن تخطت حرارته 38 درجة

أكدت الهيئة العامة للطيران المدني في السعودية، أنه لن يسمح للمسافر الذي تصل درجة حرارته لأكثر من 38 درجة من دخول مطارات المملكة، حسب البروتوكولات الوقائية الصحية المعدة من الجهات الصحية المختصة، وذلك ضمن الإجراءات الاحترازية والتدابير الصحية التي تنفذها هيئة الطيران المدني.

وبحسب وكالة الأنباء السعودية "واس"، فقد كشفت الهيئة عن الإجراءات التي يجب على المسافرين اتباعها عند السفر عبر المطارات، والتي تهدف لضمان رحلة سفر آمنة، إضافة إلى تجنب المنع من السفر عند إخلاله بهذه الالتزامات المحددة من قبل الهيئة العامة للطيران المدني ووزارة الصحة والمتبعة داخل المطارات.

كما أوضحت أن على المسافر الالتزام بشراء التذاكر الكترونيا، وقياس درجة الحرارة في المطار، حيث لن يسمح بدخول من تزيد حرارته عن 38 درجة، والحضور قبل مواعيد إقلاع الرحلة بساعتين، وسيقتصر الدخول للمطار على المسافرين فقط ويستثنى من ذلك مرافق واحد لكبار السن وذوي الإعاقة، والالتزام بلبس الكمامة، حيث سيتم التشديد على الالتزام بلبس الكمامة وسيمنع الراكب من السفر في حال لم يلتزم بلبسها، وتعقيم اليدين عند الدخول إلى الصالة، وارتداء الكمامات طوال مدة سير الرحلة وأثناء عملية النزول من الطائرة.

وأفادت الهيئة أن من الالتزامات التي يجب على المسافر عند سفره اتباعها، الالتزام بالتعقيم من خلال أجهزة التعقيم المخصصة داخل المطار إذ سيلتزم المسافر بتعقيم اليدين عند الدخول للصالة، إضافة إلى الالتزام بالحفاظ على المسافة الآمنة بين المسافرين من خلال الوقوف على الملصقات الإرشادية، حيث اعتمدت الحفاظ على مسافة 2 متر بين المسافرين في مناطق التجمعات وفي أماكن الجلوس والانتظار من خلال ترك مقعد فارغ بين كل مسافر وآخر، بالإضافة إلى ‏‎التباعد بين المسافرين بمسافة 2 متر لدى جميع مقدمي الخدمات والمطاعم والمقاهي على أن يقتصر الدفع على الوسائل الالكترونية فقط.