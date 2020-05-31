يوميات كورونا في الخليج.. السعودية تقترب من 85 ألف مصاب

وصل عدد إصابات فيروس كورونا على مستوى العالم، منذ ظهوره في مدينة "ووهان" الصينية، إلى6.112.476، فيما وصل إجمالي الوفيات 369.474 ، بينما بلغت حالات الشفاء منه2.712.423 حالة، إنه وباء كورونا المستجد "كوفيد 19"، الذي نشر في جميع دول العالم الهلع، منذ ظهوره في ديسمبر الماضي، في وسط الصين، كذلك انتشر سريعا في أنحاء العالم، ومن بينها دول منظمة مجلس التعاون الخليجي.

ومجلس التعاون لدول الخليج العربية، منظمة إقليمية سياسية، اقتصادية، عسكرية وأمنية عربية مكوّنة من ست دول عربية تطل على الخليج العربي وتشكل أغلبية مساحة شبه الجزيرة العربية، هي السعودية وسلطنة عمان والإمارات والكويت وقطر والبحرين.

ارتفاع إجمالي الوفيات بكورونا في السعودية إلى 480 حالة

وفي السعودية، أعلنت وزارة الصحة، أمس السبت، تسجيل 1618 حالة إصابة جديدة بكورونا المستجد ليصبح الإجمالي 83384 حالة .

وقالت الوزارة السعودية، إنه تم تسجيل 1870 حالة تعافٍ، بذلك يصبح إجمالي عدد الحالات المتعافية 58883 حالة، وفقا لما ذكرته صحيفة"سبق" الإلكترونية السعودية.

وكشفت الصحة السعودية، عن تسجيل 22 حالات وفيات، ليصبح إجمالي الوفيات 480 حالة .

ارتفاع اجمالي الاصابات بالوباء في قطر إلى 55262 حالة

وفي قطر، اعلنت السلطات، أمس السبت، تسجيل 2355 اصابة جديدة بكورونا المستجد، وقالت وزارة الصحة العامة في بيان انه بذلك يرتفع اجمالي الاصابات الى 55262 حالة إجمالي الوفيات 480 حالة ، وفقا لما ذكرته وكالة الأنباء الكويتية الرسمية "كونا".

وأشارت الصحة القطرية، إلى أن الحالات الجديدة تعود لأشخاص من العمالة الوافدة كانوا قد أصيبوا بالوباء نتيجة مخالطتهم لأفراد تم اكتشاف إصابتهم سابقا.

واعلنت الوزارة القطرية، انها سجلت خلال الـ24 ساعة الأخيرة إدخال 18 حالة للعناية المركزة بسبب المضاعفات الصحية الناتجة عن الاصابة بالوباء ليصل بذلك مجموع الحالات التي تتلقى الرعاية الطبية في العناية المركزة إلى 217 حالة.

وكشف الصحة القطرية، تسجيل 5235 حالة للشفاء اليوم ليصل إجمالي حالات الشفاء إلى 25839 حالة

وفي البحرين، أعلنت وزارة الصحة، أمس السبت، تسجيل 291 إصابة جديدة بكورونا المستجد، وقالت في بيان صحفي ان الإصابات الجديدة بينها 196 حالة تعود لعمالة وافدة فيما تعود 95 حالة لمخالطين لمصابين.

وأوضحت الصحة البحرينية،ان العدد الإجمالي "للحالات المتعافية" بلغ 5811 حتى الان بعد تسجيل 111 حالة وإخراجها من مركز العزل والعلاج وذلك بعد تلقيها الرعاية اللازمة تحت إشراف الطاقم الطبي المتخصص.

وأشارت الصحة البحرينية، إلى ان عدد "الحالات القائمة" بلغ 4914 منها 4904 "مستقرة" و 10 تحت العناية.

حصيلة الإصابات بكورونا في سلطنة عمان تتجاوز 10 آلاف حالة

وفي سلطنة عمان، أعلنت وزارة الصحة، أمس السبت، تسجيل 603 حالات إصابة جديدة بكورونا المستجد، منها 260 حالة لعمانيين، و 343 حالة لغير عمانيين وبذلك يصبح العدد الكلّي للحالات المسجلة في السلطنة 10423حالة، وعدد الوفيات 42. وأشارت الصحة العمانية، إلى أن شفاء 2396 من الوباء، وفقا لما ذكرته وكالة الأنباء العمانية الرسمية.

وفي الإمارات، أعلنت السلطات، أمس السبت تسجيل حالتي وفاة جديدتين بكورونا المستجد ليبلغ اجمالي عدد الوفيات بالفيروس لديها 262.

وذكرت المتحدثة الرسمية عن حكومة الامارات الدكتورة آمنة الشامسي في بيان، انه تم تسجيل 726 اصابة جديدة ليصل مجموع الاصابات الاجمالي في الدولة الى 33896 ألف حالة حتى الان، وفقا لما ذكرته وكالة الأنباء الإماراتية الرسمية "وام".

وأشارت الشامسي، إلى انه تم شفاء 449 حالة جديدة لمصابين بالوباء ليرتفع مجموع حالات الشفاء الاجمالي في الدولة الى 17546 ألف حالة مضيفة ان عدد الحالات التي لا تزال تتلقى العلاج 16088 حالة .

وتابعت الشامسي قائلة، إن اكتشاف الاصابات جاء من خلال اجراء اكثر من 42 ألف فحص جديد على فئات مختلفة من المواطنين والمقيمين.

وفي الكويت، أعلنت وزارة الصحة، أمس السبت، تسجيل 1008 إصابات جديدة بكورونا المستجد خلال الـ24 ساعة الماضية ليرتفع بذلك إجمالي الحالات إلى 26192، بينما تم تسجيل 11 حالة وفاة ليصبح مجموع حالات الوفاة المسجلة 205 حالات، وفقا لما ذكرته وكالة الأنباء الكويتية الرسمية "كونا".

وكانت وزارة الصحة الكويتية أعلنت، شفاء 883 حالة ليرتفع بذلك عددالحالات التي تعافت وتماثلت للشفاء إلى 10156 حالة، وقال المتحدث الرسمي باسم الوزارة الدكتور عبدالله السند في بيان للوكالة الكويتية، إن حالات الاصابة الـ1008 السابقة تضمنت 287 حالة لمواطنين كويتيين و229 حالة لمقيمين من الجنسيةالهندية و171 حالة لمقيمين من الجنسية المصرية و133 حالة لمقيمين من الجنسية البنجلاديشية وبقية الحالات من جنسيات أخرى.

وأوضح السند -حول آخر المستجدات في العناية المركزة- أن عدد من يتلقى الرعاية الطبية في العناية المركزة بلغ 206 حالة ليصبح بذلك المجموع الكلي لجميع الحالات التي ثبتت إصابتها بكورونا المستجد وما زالت تتلقى الرعاية الطبية اللازمة15831 حالة.

وحول مراكز الحجر الصحي المؤسسي فقد بلغ مجموع من أنهى فترة الحجر الصحي المؤسسي الإلزامي خلال الـ24 ساعةالماضية عدد 52 شخصا، واشار المتحدث الكويتي، إلى أن مجموع عددالفحوصات بلغ أكثر من 290013 فحصا.

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