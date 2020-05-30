القوى العاملة بجنوب سيناء تواجه كورونا بتطهير 500 منشأة

قال محمد عبدالرحمن مدير مديرية القوى العاملة بمحافظة جنوب سيناء، أن المديرية تابعت الإجراءات الاحترازية والتعقيم والتطهير لنحو 500 منشأة، إضافة إلى متابعة الحالة الصحية للعاملين داخل تلك المنشآت، من خلال مكاتب السلامة والصحة المهنية، فضلًا عن مكاتب التفتيش العمالي، للتأكد من عدم وجود إصابات بفيروس كورونا.

وأكد مدير المديرية أنه تم صرف منحة العمالة غير المنتظمة والمتضررة من انتشار جائحة فيروس كورونا المستجد (كوفيد - 19)، التي قررها الرئيس عبد الفتاح السيسي بقيمة 500 جنيه للفرد، وتصرف على مدار ثلاث شهور، إضافة إلى صرف المنحة الاستثنائية للعمالة المسجلة بالمديرية، كما جرى صرف المنحة الاستثنائية للعمالة غير المنتظمة المسجلة بالمديرية، خلال أبريل الماضي لنحو 2600 عاملًا، بإجمالي مليون و300 ألف جنيه.

وأضاف، أنه جرى صرف 475 ألف جنيه لنحو 950 عاملًا غير منتظم، كمنحة استثنائية.