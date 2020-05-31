وزير القوى العاملة يتابع إجراءات الوقاية من كورونا بمصانع العاشر

يبدأ محمد سعفان وزير القوى العاملة، بعد قليل، زيارة إلى بعض المصانع بمدينة العاشر من رمضان ، للوقوف على تطبيق الإجراءات الاحترازية المتبعة لاحتواء انتشار فيروس كورونا المستجد "كوفيد-19" بالمدن الصناعية.

يرافق الوزير خلال جولته، الدكتور ممدوح غراب محافظ الشرقية، واللواء صلاح عبدالله رئس مجلس إدارة مجموعة شركات النساجون الشرقيون بالعاشر من رمضان، وعدد كبير من أصحاب المصانع ورجال الأعمال بالمدينة.

ومن المقرر أن يعقد الوزير لقاء مع أعضاء جمعية المستثمرين في العاشر، يعقبها جولة تفقدية بعدد من المصانع للوقوف على الإجراءات الاحترازية للوقاية من تداعيات فيروس كورونا، وذلك في أول يوم عمل بعد إجازة عيد الفطر المبارك.