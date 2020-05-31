الصحة: "تاميفلو" أثبت عدم فعاليته في علاج مرضى كورونا.. ولكنه لا يضر

كشف الدكتور مصطفى غنيمة، رئيس قطاع الطب العلاجي بوزارة الصحة، عن أسباب حذف دواء "تاميفلو" من بروتوكول علاج مصابي فيروس كورونا، قائلا إنه جاء بعد ثبوت أنه غير فعال في علاج مرض كورونا، ولكنه ليس مضرا.

وأضاف "غنيمة"، خلال لقاء ببرنامج "هذا الصباح" المذاع عبر فضائية extra news، أن صورة الدم الكاملة، وأشعة مقطعية على الصدر تعطي مؤشرا عن طبيعة الإصابة بنسبة تصل إلى 80%، مشددا على أن مريض فيروس كورونا عليه الالتزام بالعلاج من الطبيب فقط.

وأوضح أن أي شخص غير مخالط لمصابي كورونا، ولا تظهر عليه أعراض، عليه أن يلتزم بالإجراءات الوقائية، ويرتدي الكمامة، أما من تظهر عليه أي أعراض يتوجه سريعا إلى إحدى مستشفيات وزارة الصحة لتقييم الحالة وصرف العلاج فورا حتى قبل ظهور نتيجة المسحة.