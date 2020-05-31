"الصحة" تحذر من صفحة نشرت "شنطة علاج كورونا": كلام غير صحيح

حذرت وزارة الصحة والسكان من شنطة ادعي أنها للعلاج المنزلي للمصابين بفيروس كورونا، في بيان رسمي، نشر عبر صفحتها الرسمية على موقع التدوينات القصيرة "تويتر".

وجاء في البيان، أن إحدى الصفحات المجهولة نشرت صورة لشنطة تقول إنها للعلاج المنزلي لمرضى فيروس كورونا وتصرف من صيدليات الشركة المصرية.

وأكدت وزارة الصحة أن هذا الكلام عارٍ تماما من الصحة، حيث إن الشركة المصرية للأدوية أو أي من الصيدليات المصرية لم تنشر مثل هذا على أي من صفحاتها الرسمية وأدوية البروتوكول العلاجي تصرف عن طريق وزارة الصحة والسكان المصرية والمستشفيات والوحدات الصحية التابعة لها فقط، حيث إنها الجهة الوحيدة لوضع وصرف البروتوكول العلاجي.