الشرطة تشن حملات لمتابعة ارتداء الكمامات بمواقف سيارات المنيا
كتب:
اسلام فهمي
01:10 م | الأحد 31 مايو 2020
واصلت أجهزة الأمن في محافظة المنيا، اليوم، شن حملاتها على جميع مواقف سيارات الأجرة والسرفيس، لمتابعة مدى التزام المواطنين وأصحاب السيارات الأجرة وسائقيها بكل الإجراءات الاحترازية لمواجهة فيروس كورونا، والتي وضعتها الدولة حفاظا على صحة وسلامة المواطنين، مع تعقيم سيارات الأجرة قبل تحركها من الموقف وبعد نزول الركاب، تفاديا لسحب رخصة القيادة وإيقاف خطوط السير وتوقيع الغرامات المالية.
وأجرى اللواء أسامة القاضي محافظ المنيا، جولة تفقدية بعدد من مواقف سيارات الأجرة، لمتابعة التزام السائقين والمواطنين، لقرار الدولة بارتداء الكمامات، وذلك ضمن الإجراءات الاحترازية التي اتخذتها المحافظة لمجابهة انتشار فيروس كورونا بنطاق المحافظة.
وشدد المحافظ على استمرار تواجد لجان المتابعة بالمواقف والطرق الرئيسية لرصد السيارات المخالفة لقرار ارتداء السائقين والركاب الكمامة الواقية، وتوقيع الغرامات على المخالفين طبقا للقانون، بالإضافة إلى التأكد من إجراءات النظافة والتطهير، والتهوية والمسافات الملائمة بين المواطنين قبل تسييرها، وذلك بالتنسيق مع الوحدات المحلية وإدارة المواقف والمرور، مؤكدا على سحب تراخيص سيارات السرفيس والأجرة في حال عدم التزام السائقين فيها بارتداء الكمامات أو في حال السماح للمواطنين بالركوب دون ارتدائها.