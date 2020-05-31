الشرطة تشن حملات لمتابعة ارتداء الكمامات بمواقف سيارات المنيا

واصلت أجهزة الأمن في محافظة المنيا، اليوم، شن حملاتها على جميع مواقف سيارات الأجرة والسرفيس، لمتابعة مدى التزام المواطنين وأصحاب السيارات الأجرة وسائقيها بكل الإجراءات الاحترازية لمواجهة فيروس كورونا، والتي وضعتها الدولة حفاظا على صحة وسلامة المواطنين، مع تعقيم سيارات الأجرة قبل تحركها من الموقف وبعد نزول الركاب، تفاديا لسحب رخصة القيادة وإيقاف خطوط السير وتوقيع الغرامات المالية.

وأجرى اللواء أسامة القاضي محافظ المنيا، جولة تفقدية بعدد من مواقف سيارات الأجرة، لمتابعة التزام السائقين والمواطنين، لقرار الدولة بارتداء الكمامات، وذلك ضمن الإجراءات الاحترازية التي اتخذتها المحافظة لمجابهة انتشار فيروس كورونا بنطاق المحافظة.

وشدد المحافظ على استمرار تواجد لجان المتابعة بالمواقف والطرق الرئيسية لرصد السيارات المخالفة لقرار ارتداء السائقين والركاب الكمامة الواقية، وتوقيع الغرامات على المخالفين طبقا للقانون، بالإضافة إلى التأكد من إجراءات النظافة والتطهير، والتهوية والمسافات الملائمة بين المواطنين قبل تسييرها، وذلك بالتنسيق مع الوحدات المحلية وإدارة المواقف والمرور، مؤكدا على سحب تراخيص سيارات السرفيس والأجرة في حال عدم التزام السائقين فيها بارتداء الكمامات أو في حال السماح للمواطنين بالركوب دون ارتدائها.