الري تُشدد إجراءاتها الاحترازية.. ودخول الوزارة دون كمامة ممنوع

شددت وزارة الموارد المائية والري، تطبيق الإجراءات الاحترازية للوقاية من فيروس كورونا في اليوم الأول للعمل بعد إجازة عيد الفطر، وارتفاع أعداد الإصابات بفيروس كورونا المستجد، وفقا لما أعلنته وزارة الصحة والسكان.

وأكد الدكتور محمد عبدالعاطي وزير الموارد المائية والري، ضرورة تنفيذ القرار الوزاري رقم 135 لسنة 2020 الصادر الاثنين قبل الماضي، بعدم السماح بتواجد العاملين سواء بديوان عام الوزارة أو المباني التابعة لها، دون ارتداء الكمامات الواقية، وأيضا الزائرين وعدم التعامل مع أي مواطن لا يرتدي الكمامة.

كما وجّه بالتوسع في تقديم الخدمات للمواطنين من خلال وسائل التواصل الإلكتروني المختلفة، للحد من انتقالهم والتعامل المباشر معهم لمنع انتشار الفيروس، لافتا إلى ضرورة تطبيق الإجراءات المحددة مسبقا، والمتعلقة بتخفيض أعداد القوة البشرية سواء في الوحدات الإدارية او بالمواقع واتباع سبل الأمن والسلامة.

ولفت عبدالعاطي إلى ضرورة الالتزام بتطبيق أقصى معايير الحفاظ على الصحة العامة، من تطهير المقار التابعة للوزارة بالمطهرات بشكل متكرر، وتوفير مستحضرات التعقيم والتطهير في المداخل والمخارج ودورات المياه، ورفع أجهزة البصمة وتوفير دفاتر الحضور والانصراف الورقية للتوقيع.

وشدد على تنفيذ التكليفات بدقة ودون تهاون، واتخاذ ما يلزم من تدابير لعدم تأثر العمل في القطاعات المهمة، وتقديم الخدمات للجمهور من توفير مياه الري للمحاصيل الصيفية ومياه الشرب.

ومن المقرر أن يستأنف الدكتور محمد عبدالعاطي وزير الري، العمل من مكتبه بداية من الثلاثاء المقبل، عقب انتهاء العزل المنزلي الذي طبقة الوزير على نفسه عقب ثبوت إصابة محافظ الدقهلية ولقاء الوزير به.

وأشار المهندس محمد السباعي المتحدث الرسمي باسم الوزارة، إلى أنّ الوزير مارس العمل خلال الفترة الماضية من المنزل عن طريق وسائل التواصل الإلكترونية المختلفة، وتابع أعمال الوزارة في ظل فترة أقصى الاحتياجات وتلبية الاستخدامات المائية المطلوبة.