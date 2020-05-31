وزير الخارجية البريطاني: تخفيف قيود كورونا خطوة صحيحة الآن

أكد وزير الخارجية البريطاني دومينيك راب، أن حكومة لندن تنتقل إلى المرحلة الثانية من خريطة الطريق المطروحة لتخفيف القيود المفروضة لكبح جماح فيروس كورونا المستجد في البلاد.

وصرح راب اليوم، في حوار مع قناة "سكاي نيوز"، ردا على الانتقادات لسرعة تخفيف القيود القائمة للحد من انتشار الفيروس الذي يسبب مرض "كوفيد-19": "نحن مقتنعون بأن تخفيف إجراءات الحجر سيكون خطوة صحيحة الآن"، مضيفا: "نحرز تقدما، ويبدو أن هذه لحظة حساسة لكنه ليس بإمكاننا البقاء قيد الحجر إلى الأبد"، وفقا لما نشره موقع "روسيا اليوم".

وأشار الوزير إلى أن الحكومة تتوخي الحذر في المضي قدما في هذه المسألة، استنادا إلى مواقف العلماء وكذلك على قدرتها الحالية على متابعة تفشي الفيروس، مشددا على ضروة أن تكون السلطات مستعدة للتعامل مع أي قفزة جديدة في الإصابات.

وتابع أنه كان من المستغرب لو كان جميع العلماء متفقين بالإجماع حول هذه المسألة.

وردا على سؤال عن سبب بدء الحكومة في تخفيف الإجراءات الاحترازية التقييدية قبل انتقال المملكة المتحدة من الدرجة الرابعة إلى الثالثة في نظام التحذير من فيروس كورونا، قال راب: "سبب الخطوات التي نتخذها غدا لا يعود إلى انخفاض معدل الإصابة (أي معدل الأشخاص الذين ينتقل إليهم الفيروس من مصاب واحد) بل لأننا نحرز تقدما في البيانات".

وتحتل بريطانيا المرتبة الثانية بعد الولايات المتحدة في قائمة الدول الأكثر تضررا بالفيروس التاجي من حيث عدد الوفيات والرابعة من حيث عدد الإصابات، وسجلت هناك حتى الآن 274219 إصابة بالفيروس بما في ذلك 38458 حالة وفاة.