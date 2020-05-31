حملة مكبرة لفض الأسواق العشوائية بمركز الشهداء في المنوفية

شنت الوحدة المحلية لمركز ومدينة الشهداء بمحافظة المنوفية، بقيادة مجدى رياض رئيس المدينة، حملة مكبرة لرفع الإشغالات وفض الأسواق العشوائية بنطاق الوحدات المحلية، تنفيذا لتوجيهات محافظ المنوفية اللواء إبراهيم أبو ليمون.

وقامت الحملة بفض سوق قرية زاوية البقلي، كما تم القبض على صاحب سيارة تحمل أجهزة دى جى ومكبرات الصوت لإحياء حفل زفاف أثناء الحظر وفض تجمعات بكفر دنشواى واتخاذ الإجراءات القانونية اللازمة حيال المخالفين تمهيدا لعرضهم على النيابة العامة.

وشارك فى الحملة فريد دراز نائبا للقرى، وقسم الإشغالات بالمجلس بالتنسيق مع مركز الشرطة، وأسفرت الحملة عن فض الباعة الجائلين وإزالة فروشاتهم كما تم رفع الإشغالات من الشوارع تماما، وأكد رياض على استمرار حملات فض الأسواق بمدينة الشهداء وقراها خلال الأيام المقبلة للحد من انتشار الفيروس .