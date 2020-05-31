محافظ المنوفية: سحب 86 رخصة من سائقي السيارات لعدم ارتداء الكمامة

كشف اللواء إبراهيم أحمد أبو ليمون محافظ المنوفية عن سحب 86 رخصة قيادة لسائقي السيارات بكافة الطرق بنطاق المحافظة وذلك لعدم إلتزامهم بإرتداء الكمامات و لمخالفتهم قرارات مجلس الوزراء وعدم تنفيذ الإجراءات الإحترازية والوقائية اللازمة لمواجهة إنتشار فيروس كورونا.

حيث أوضح مدير إدارة المرور بالمنوفية بأنه تم سحب 86 رخصة قيادة سيارة من خلال الحملات المرورية المكثفة التي شنتها الإدارة علي كافة الطرق بنطاق المحافظة للـتأكد من التزام سائقي المركبات وجميع الركاب بإرتداء الكمامات .

ومن جانبه شدد محافظ المنوفية علي رؤساء الوحدات المحلية ومدير مشروع المواقف بالمتابعة الدورية للمواقف للتأكد من إستمرار تنفيذ الإجراءات الوقائية التى اتخذتها المحافظة لمجابهة إنتشار الفيروس ، مؤكداً على قيام لجان من التفتيش والمتابعة بالمرور على المواقف لمتابعة تنفيذ القرار وإتخاذ الإجراءات القانونية الرادعة حيال المخالفين بالتنسيق مع الجهات الأمنية ، مشدداً على ضرورة إنتظام عمليات التطهير والتعقيم بمختلف مواقف سيارات الأجرة بمراكز ومدن وقرى المحافظة للحدمن نقل العدوى بين المواطنين.

من الجدير بالذكر أن محافظ المنوفية كان له السبق في اصدار قرارت بالتزام السائقين والركاب بارتداء الكمامات وكذا المترددين علي المصالح الحكومية وعدم تقديم أي خدمة لغير الملتزمين بهذه الإجراءات حفاظا علي صحة وسلا مة المواطنين .