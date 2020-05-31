ضبط صاحب الفرح ومسئول الفراشة والكهربائي.. الشرطة تنهي فرح المنوفية

أثار نشر المواطنين في محافظة المنوفية، فيديو لإقامة فرح في قرية عمروس التابعة لمركز الشهداء بالمحافظة، جدلا كبيرا بين المواطنين على موقع التواصل الاجتماعي فيس بوك مع مطالبات بالقبض على أصحاب الفرح وتقديمهم للمحاكمة لتعريضهم حياة المواطنين للخطر لإقامة الفرح في ظل تفشي فيروس كورونا المستجد.

محافظ المنوفية اللواء إبراهيم أبو ليمون، كان له قرار سريع حول الموضوع حيث قرر إعفاء عايدة نعيم عبدالعال رئيس الوحدة المحلية بزاوية البقلى التابعة لمركز ومدينة الشهداء وعودتها إلى عملها الأصلى وتكليف محمود السيد أبو سماحة سكرتير الوحدة المحلية بكفر عشما للعمل رئيساً للوحدة المحلية بزاوية البقلى ، وذلك لتقصيرها فى أداء مهام عملها وعدم إتباع تطبيق الإجراءات الإحترازية والوقائية لمجابهة إنتشار فيروس كورونا المستجد وكذا عدم إتخاذ كافة الإجراءات القانونية الرادعة حيال المخالفين حفاظاً على صحة وسلامة المواطنين .

جاء ذلك القرار نتيجة قيام الأهالى بقرية عمروس التابعة للوحدة المحلية بزاوية البقلى بمخالفة قرارات مجلس الوزراء بشان منع إقامة أية تجمعات من شأنها إنتشار ونقل العدوى بين المواطنين ، حيث تم إقامة حفل زفاف بقطعة أرض فضاء داخل القرية وبحضور عدد كبير من أهالى القرية ، وعلى الفور كلف محافظ المنوفية الجهات الأمنية بالتعامل الفورى واتخاذ الإجراءات القانونية حيال المخالفين ومصادرة كافة المعدات الصوتية والضوئية وتم تحرير محضر جنح أمن دولة بالواقعة رقم ( 1224 ) وجارى عرضهم على النيابة العامة بتهمة التجمع والتجوال أثناء الحظر ومخالفة قرارات مجلس الوزراء.

وشدد محافظ المنوفية على رؤساء الوحدات المحلية للمراكز والمدن والأحياء بالتواجد الميدانى بالشارع والتنسيق الكامل مع الجهات الأمنية للتأكد من تطبيق قرارات مجلس الوزراء ضمن الإجراءات الوقائية والإحترازية لمجابهة إنتشار فيروس كورونا، مؤكداً على أنه لن يسمح بأى تهاون أو تقصير من شأنه الإضرار بصحة وسلامة المواطنين .

معتز حجازى المتحدث باسم محافظة المنوفية، روى تفاصيل الواقعة حيث أكد أن القصة بدأت بتجمع قرابة 20 شخصا أمام أحد المنازل بقرية عمروس التابعة للمركز تدخلت على الفور رئيسة الوحدة وذهبت إلى الموقع عقب ورود بلاغ لها، ولم تغادر إلا بعد تفرق المواطنين وعدم استكمالهم لأعمال الفراشة، ولكن المواطنين تحايلوا على الأمر وذهبوا إلى منطقة زراعية واقاموا الفرح هناك .

"حجازي" أكد أن الأجهزة التنفيذية تحركت على الفور وتم إلقاء القبض على 3 أشخاص وإحالتهم للنيابة هم صاحب الفرح والكهربائى المسئول عن الصوتيات والمسئول عن اعمال الفراشة، بعدما تم تفريق المواطنين، مؤكدا أن الدولة تقوم بدورها بأدواتها وآليتها من أجل مواجهة فيروس كورونا المستجد "كوفيد19" .