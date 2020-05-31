متحدث محافظة المنوفية يكشف تفاصيل إحالة 3 أشخاص للنيابة بسبب زفاف

قال معتز حجازى، المتحدث باسم محافظة المنوفية، إن واقعة فض فرح فى مركز الشهداء، بدأت بتجمع قرابة 20 شخصا أمام أحد المنازل بقرية عمروس التابعة للمركز تدخلت على الفور رئيسة الوحدة وذهبت إلى الموقع عقب ورود بلاغ لها.

وأكد، أنها لم تغادر إلا بعد تفرق المواطنين وعدم استكمالهم لأعمال الفراشة، ولكن المواطنين تحايلوا على الأمر وذهبوا إلى منطقة زراعية وأقاموا الفرح هناك.

وأضاف المتحدث باسم محافظة المنوفية خلال مداخلة هاتفية ببرنامج "التاسعة"، الذي يقدمه الإعلامي وائل الإبراشي، عبر القناة الأولى المصرية، أن الأجهزة التنفيذية تحركت على الفور وألقت القبض على 3 أشخاص وأحالتهم للنيابة هم صاحب الفرح والكهربائى المسئول عن الصوتيات والمسئول عن أعمال الفراشة، بعدما تم تفريق المواطنين.

وأكد "حجازى"، أن الدولة تقوم بدورها بأدواتها وآليتها من أجل مواجهة فيروس كورونا المستجد، مؤكدًا: "سنظل نكافح وننفذ القانون من أجل حماية الصحة العامة التى تمثل خط أحمر لنا".