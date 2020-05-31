تفاصيل القبض على أدمن صفحات "سوبر هيرو" الجنسية بالدقهلية

ألقت الإدارة العامة لمباحث الآداب بوزارة الداخلية القبض على أدمن صفحات "سوبر هيرو" التي تقوم بنشر مقاطع إباحية وصور وفيديوهات، وتم ضبط المتهم داخل منزله بمركز شربين التابع لمديرية أمن الدقهلية.

وكشفت التحريات الأولية أن المتهم يدعى "أحمد.م.ا" 26 سنة، وأوضحت التحريات أن المتهم قام بإنشاء مواقع وحسابات إلكترونية يقدم من خلالها محتوى إباحيا وخادشا للحياء وترويج أفكار شاذة داخل المجتمع خاصة بين أوساط الشباب من الجنسين ويصدر صورة سيئة عن المجتمع المصري خاصة في الخارج والتعدي على قيم وأخلاقيات الأسرة المصرية.

وأثبتت التحريات أن المتهم يتلقى مبالغ مالية من المواقع الإلكترونية التي كانت تعاونه في رفع ونشر ذلك المحتوى الخادش للحياء والذي يهدد قيم وأخلاقيات المجتمع المصري، تم ضبطه وبمناقشته أعترف.

وقال مصدر أمني أن الخيط الذي أسقط المتهم في يد رجال المباحث أنه قام بنشر فيديوهات خاصة بالمتهمة مودة الأدهم، وأعاد نشرها أكثر من مرة بغرض جذب المشاهدة، وتم التنسيق مع الجهات المعنية وألقي القبض عليه وجار تحرير محضر لعرضه على النيابة.

يذكر أن أجهزة الأمن خلال الفترة الماضية ألقت القبض على 8 أشخاص بتهمة التحريض على الفسق والفجور ونشر مقاطع إباحية ومن أشهرهم "سما المصري، مودة الأدهم وحنين حسام" وجار البحث عن 4 فتيات وشاب بتهمة تسجيل أفلام إباحية ونشرها على مواقعهم الخاصة.