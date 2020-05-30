ضبط 34 طن قمح بها "سوس" قبل توريدها لمطاحن سوهاج

قال المهندس محمد إبراهيم، وكيل وزارة التموين بسوهاج، إنه تم اليوم ضبط سيارة نقل محملة بـ33 طن و770 كيلو قمح به حشرات "سوس"، قبل دخولها صوامع تخزين الغلال بالمنطقة الصناعية غرب طهطا.

وأضاف "إبراهيم"، أن عملية الضبط تمت بمعرفة مفتشي التموين بمدينة طهطا، وأن الكمية المضبوطة يمتلكها تاجر غلال يقيم بمركز طهطا، مشيرًا إلى التحفظ على الحمولة والسيارة.

وحُرر محضر بالواقعة برقم 3463 جنح مركز طهطا لسنة 2020، وأُخطرت النيابة العامة للتحقيق.

يُذكر أن مباحث التموين بسوهاج ضبط ت حوالي 6 أطنان قمح غير صالح للاستهلاك الآدمي “بها "سوس" منذ يومين، قبل توريدها لصوامع التخزين بالمنطقة الصناعية بطهطا.