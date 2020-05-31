الصحة تمنع الإجازات المرضية للأطباء.. وتشترط موافقة لجنة عليا

خاطبت وزارة الصحة والسكان، القطاعات والجهات التابعة لها تحت عنوان مهم وفوري، برفع درجة الاستعداد القصوى في المستشفيات التابعة لها والمتخصصة في تقديم الخدمات الطبية والعلاجية لمصابي فيروس كورونا المستجد.

ووجّهت الوزارة في منشور لها، قطاع الطب العلاجي، الهيئة العامة للتأمين الصحي، الهيئة العامة للمستشفيات والمعاهد التعليمية، وأمانة المراكز الطبية المتخصصة، المؤسسة العلاجية بالقاهرة، ووكلاء الوزارة ومديري مديريات الشؤون الصحية بالمحافظات، بإجراء حصر كامل للقوى البشرية "أطباء، تمريض، تخصصات أخرى" بكل مستشفى، شاملا الأطباء على قوة العمل والحاصلين على إجازات ونوعها ومدتها.

وطالبت الوزارة بعدم منح الإجازات المرضية للأطباء إلا بعد العرض على لجان طبية عليا، برئاسة فروع الهيئة العامة للتأمين الصحي، وتكليف أطباء الزمالة والقدامى والجدد للعمل بمستشفيات العزل والفرز والعلاج الآنية والمستقبلية.

وشددت الوزارة على تأجيل الإجازات الدراسية أو التفرغ للدراسة فورا، وإلحاق العاملين بأماكن عملهم، والتزام مديري المستشفيات التابعة التي تقدم العلاج لحالات كورونا، بالتواجد في المستشفى / أو أحد النواب / أو أحد الوكلاء على مدار 24 ساعة، ولا يُكتفى بالمدير المناوب أو النائب الإداري، على أن تتم المتابعة الشخصية والدقيقة وإبلاغ مكتب الوزيرة يجدول النوبتجيات "أساسي – احتياطي" لفريق العمل المتواجد.

وأكدت أنّه سيتم المحاسبة الفورية لأي تقصير في العمل أو تقديم الخدمة الطبية للمرضى، وفتح باب التعاقد من داخل أو خارج الوزرة سواء "الجامعات - مؤسسات أخرى - طبيب حر" للعمل بالمستشفيات التابعة للوزارة "العزل - الفرز – العلاج"، طبقا للائحة أمانة المراكز الطبية المتخصصة في هذا الشأن.