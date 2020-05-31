فض حفلي زفاف على طريق المريوطية السياحي

ألغت الوحدة المحلية لمركز ومدينة أبو النمرس برئاسة المهندس محمود فؤاد، حفلي زفاف في قاعتي أفراح بشبرامنت على طريق المريوطية السياحي، ورفع محتويات ومستلزمات وأجهزة الصوت الخاصه بالقاعتين، واتخذت الإجراءات القانونية حيال المخالفين لمخالفتها قرار رئيس الوزراء الخاص بإلغاء الاحتفالات وغلق قاعات الأفراح، كتدبير احترازي للوقاية من انتشار فيروس كورونا المستجد والحفاظ على صحة المواطنين.

ووجّه إبراهيم الشهابي نائب المحافظ، بالتنبيه على القاعات في نطاق طريق المريوطية، بالامتثال لقرار مجلس الوزراء وتعليمات اللواء أحمد راشد محافظ الجيزة، بشأن الإجراءات الاحترازية لمواجهة فيروس كورونا ومنع انتشاره.