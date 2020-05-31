محافظ قنا: نسعى إلى تحسين الخدمات المقدمة للمواطنين

قال اللواء أشرف الداودي محافظ قنا، إن المحافظة تسعى جاهدة إلى تحسين مستوى الخدمات وتحقيق رضا أبناء المحافظة خلال الفترة المقبلة، مؤكدًا أن الدولة تخطو خطوات كبيرة في شتى القطاعات والمجالات للتيسير على المواطنين.

جاء ذلك خلال استعراض محافظ قنا، والدكتور حازم عمر نائب المحافظ لشكوى كل مواطن على حدى لشرح مشكلته وإيجاد الحلول العاجلة.

وأوضح محافظ قنا، أن هناك منظومة متابعة للتأكد من استدامة حل الشكوى وفي حالة وجود تقاعس من المسؤولين يتم إخطارهم مرة أخرى لحين حل المشكلة وحصول المواطن على حقه الذي كفله له الدستور والقانون.

وأكد الدكتور حازم عمر على المسؤولين بضرورة مراعاة البعد الإنساني والاجتماعي لأصحاب الشكاوى ومساعدتهم على مواجهة ظروف الحياة وتحقيق رضاهم، مؤكدا أنه لا يوجد أي استثناءات وأن الجميع سواسية في الحصول على حقوقهم وفقا لم تنص عليه اللوائح والقوانين.