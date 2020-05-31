أمين البرلمان: نتعامل بشفافية لمواجهة كورونا.. ونعقم المباني والقاعات

أكد المستشار محمود فوزي الأمين العام لمجلس النواب، اتخاذ البرلمان عددا من الإجراءات الاحترازية لمواجهة جائحة فيروس كورونان بتعقيم المباني وقاعات الاجتماعات المخصصة لعقد اللجان البرلمانية، والقاعة الرئيسية التي تشهد انعقاد الجلسات البرلمانية.

وقال فوزي، لـ"الوطن": "أجرينا أمس عمليات تعقيم للمباني الموجودة داخل حرم المجلس، فضلا عن تزويد القطاعات التابعة للمجلس بالمواد المطهرة والكمامات الطبية والكحول".

وأوضح فوزي أنّ الدكتور علي عبدالعال رئيس المجلس، يجري اتصالات بجميع النواب المحتجزين حاليا داخل مستشفيات العزل للأطمئنان على صحتهم، إذ لم يتبين بعد إصابتهم بفيروس كورونا من عدمه نتيجة لعدم ظهور نتائج المسحات، باستثناء النائب عيد هيكل الذي ثبتت إيجابية إصابته بفيروس كورونا.

ولفت إلى أنّه طالب نواب البرلمان بإجراء تحاليل حال ظهور أعراض تتشابه مع أعراض فيروس كورونا وإعلان إصابتهم، لتنبيه كل من خالطهم بالحذر والانتباه، موضحا أنّ الجميع في هذه المحنة يتعامل بشفافية لمواجهة الجائحة، وبعض النواب عزلوا بالفعل بعزل أنفسهم داخل منازلهم بعد ظهور بعض الأعراض التنفسية.

وشدد فوزي، على أنّ المجلس سيستمر في أداء واجبه التشريعي، مع اتخاذ إجراءات الحيطة والحذر وتقليل عدد العاملين بقطاعات الأمانة العامة لمجلس النواب، والالتزام بمسافات التباعد الاجتماعي لحماية الجميع من الإصابة بالفيروس.